Во вторник 28 ноября в Торгово-промышленной палате состоялось 7-ое заседание туркмено-азербайджанской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Для участия в заседании в Ашхабад прибыла делегация Республики Азербайджан во главе с министром экономики страны Микаилом Джаббаровым. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Участниками заседания стали руководители и представители профильных министерств и ведомств двух стран. В ходе мероприятия был отмечен высокий уровень межгосударственных отношений, основанных на принципах взаимного уважения.

Стороны обсудили ход ранее достигнутых договоренностей, подчеркнули важность поиска новых методов и форм сотрудничества с учетом взаимных интересов социально-экономического развития Азербайджана и Туркменистана.

Туркменские спикеры рассказали об экономических достижениях страны и сути широкомасштабных программ, которые успешно реализуются под руководством Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.