Сабина Кадырова завоевала “золото” на ЧМ-2023 по курашу в Ашхабаде

В спортивном комплексе боевых искусств Олимпийского городка Ашхабада проходят финальные поединки мирового первенства по борьбе кураш. На арене Спорткомплекса состоялась встреча между спортсменкой из Туркменистана Сабиной Кадыровой и спортсменкой из Республики Узбекистан Филурой Эргашовой. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

Схватка проходила в женской весовой категории до 78 кг. По итогам интенсивной борьбы Сабина Кадырова одержала победу над соперницей. Проявив невероятную волю к победе и продемонстрировав талант, навыки и подготовку высокого уровня, Сабина принесла стране золотую медаль Чемпионата мира по курашу. Туркменистан гордится своими спортсменами и желает новых успехов в спортивной карьере и достижения поставленных целей.