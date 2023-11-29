Президент Туркменистана провёл рабочее совещание по цифровой системе

Вчера Президент Сердар Бердымухамедов провёл рабочее совещание по цифровой системе при участии хякимов велаятов и города Ашхабад, а также заместителя хякима Балканского региона по вопросам АПК. На повестке дня – ход работ в агропромышленном комплексе страны и столице.

Первому слово было предоставлено хякиму Ахалского велаята Р.Ходжагулыеву, доложившему о темпах сезонных полевых кампаний в регионе.

Как отмечалось, в эти дни продолжается уборка оставшегося на полях хлопка, который затем отправляется на переработку на хлопкоочистительные предприятия, расчёты с земледельцами за сданный сырец производятся своевременно. На освободившихся землях ведётся пахота, готовя под урожай следующего года.

Особое внимание уделяется уходу за посевами пшеницы.

Помимо этого, хяким доложил о положении дел на стройплощадках возводимых объектов социального и производственного назначения в рамках Национальной сельской программы, сдача в эксплуатацию которых запланирована на текущий год.

Заслушав отчёт, глава государства сделал акцент на том, что качественное и согласно агротехническим нормам выполнение всех полевых работ является важнейшим требованием времени, поручив хякиму ускорить темпы уборки оставшегося хлопка и на должном уровне осуществлять уход за посевами.

Также хякиму был дан ряд указаний касательно обеспечения высокого качества работ на строящихся в рамках Программы социально-экономического развития страны объектах, открытие которых запланировано на этот год.

Затем с отчётом выступил заместитель хякима Балканского велаята Дж.Аннаев, доложивший о ходе сезонных полевых работ в регионе.

Сообщалось, что в велаяте продолжается сбор оставшегося хлопка, его доставка и переработка на хлопкоочистительных предприятиях, расчёты с арендаторами за собранный урожай осуществляются своевременно. Также проводится вспашка освободившихся земель.

Большое значение отводится работам по уходу за посевами пшеницы с полным задействованием необходимой техники.

В рамках Национальной программы Президента Туркменистана по преобразованию социально-бытовых условий населения сёл, посёлков, городов этрапов и этрапских центров на период до 2028 года в велаяте продолжается строительство объектов социального и производственного назначения, сдача в эксплуатацию которых запланирована на нынешний год.

Заслушав отчёт, глава государства Сердар Бердымухамедов отметил важность организованного проведения всех сезонных сельскохозяйственных работ, в связи с чем необходимо собрать весь выращенный урожай хлопка до последней коробочки, а при уходе за посевами пшеницы нужно строго соблюдать нормы агротехники.

Заместителю хякима поручено держать под контролем строительство объектов различного назначения в рамках Программы социально-экономического развития страны, открытие которых намечено на текущий год.

Рабочее совещание по цифровой системе продолжилось отчётом хякима Дашогузского велаята С.Солтанмырадова о ходе сезонных работ в северном регионе страны.

Как отмечалось, в велаяте делается всё необходимое для сбора всего оставшегося на полях хлопка, его качественной переработки на очистительных предприятиях и надлежащего хранения сырца. Расчёты с арендаторами производятся своевременно. В то же время, полным ходом идёт подготовка земель под урожай следующего года, в том числе вспашка освободившихся земель.

В работе по уходу за посевами пшеницы используется вся необходимая сельскохозяйственная техника.

На завершающем этапе – уборка риса. Предпринимаются меры для тщательного сбора выращенного урожая.

Кроме того, хяким доложил о положении дел на строительстве объектов в рамках Национальной сельской программы, особенно тех, сдача в эксплуатацию которых намечена на этот год.

Заслушав отчёт, Президент Туркменистана сделал акцент на важности качественного проведения всех сезонных мероприятий и поручил хякиму принять меры для ускорения темпов уборки хлопка, его надлежащего хранения.

Уход за полями с посевами пшеницы должен осуществляться в соответствии с требованиями агротехники. Под контролем хякима должна быть также уборка риса, распорядился глава государства.

Вместе с тем руководителю велаятской администрации было поручено держать в поле зрения ход строительства и качество выполняемых работ на объектах социального и производственного назначения в рамках Программы социально-экономического развития страны на 2022–2028 годы, которые планируется сдать в эксплуатацию в этом году.

Далее хяким Лебапского велаята Ш.Амангелдиев отчитался о темпах сезонных сельскохозяйственных кампаний в регионе.

Сообщалось, что сегодня продолжаются сбор хлопка без потерь, доставка и переработка его на хлопкоочистительных предприятиях с последующим должным хранением. Расчёты с арендаторами производятся своевременно. В то же время осуществляется вспашка земель под урожай следующего года.

Большое внимание уделяется уходу за посевами пшеницы в соответствии с нормами агротехники.

На завершающем этапе находятся работы по уборке выращенного урожая риса, где задействована необходимая сельскохозяйственная техника.

Помимо этого, хяким доложил о положении дел на стройплощадках велаята. Объекты различного назначения возводятся в рамках Национальной сельской программы и должны быть сданы в эксплуатацию в нынешнем году.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность ведущихся в настоящее время полевых работ и поручил хякиму взять их под контроль. Также следует предпринять меры в целях ускорения темпов уборки оставшегося хлопка, ухода за посевами пшеницы в соответствии с нормами агротехники, своевременного сбора выращенного урожая риса.

Кроме того, хякиму дано поручение осуществлять контроль за качеством работ на строительстве объектов в рамках Национальной сельской программы, открытие которых запланировано на текущий год.

Затем о ходе сезонных сельскохозяйственных кампаний отчитался хяким Марыйского велаята Б.Оразов.

Как отмечалось, приняты соответствующие меры для сбора без потерь урожая хлопка, его транспортировки на приёмные пункты, качественной переработки на профильных предприятиях, надлежащего хранения выращенного урожая. Расчёты с арендаторами за сданный сырец производятся своевременно. Наряду с этим ведётся вспашка земель в рамках подготовки к посевной 2024 года.

Уход за всходами пшеницы осуществляется согласно нормам агротехники, при этом эффективно используется сельскохозяйственная техника.

Также ведутся работы по сбору и переработке урожая сахарной свёклы.

Кроме того, хяким доложил о ходе строительства в велаяте в рамках Национальной сельской программы и Программы социально-экономического развития страны объектов социального и производственного назначения, которые планируется сдать в эксплуатацию в этом году.

Заслушав отчёт и отметив, что основным требованием сегодня является качественное выполнение сезонных сельскохозяйственных работ, глава государства поручил хякиму держать под контролем вопросы ускорения сбора урожая хлопка без потерь, ухода за пшеничными полями с соблюдением норм агротехники, обеспечения скоординированной деятельности всех структур, задействованных в уборке сахарной свёклы.

Кроме того, Президент Сердар Бердымухамедов распорядился уделять больше внимания качеству строительства в соответствии с Программой социально-экономического развития страны объектов различного назначения, запланированных к вводу в эксплуатацию в велаяте в текущем году.

Затем хяким города Ашхабад Р.Гандымов доложил о ходе работ, проводимых в столице.

Как сообщалось, осуществляется необходимая подготовка к проведению в главном городе страны торжеств на высоком уровне по случаю Международного дня нейтралитета и Новогоднего праздника.

Хяким также доложил о работе, проводимой в рамках градостроительной программы для дальнейшего развития столицы.

Отмечалось, что инициативы Героя-Аркадага по превращению Ашхабада в город со всеми удобствами для комфортной жизни, труда и творчества населения, успешно реализуются Аркадаглы Героем Сердаром.

Предпринимаются меры в целях превращения столицы в цветущий сад, благоустройства её красивых уголков, создания комфортных условий для жителей и гостей города. Кроме того, делается всё необходимое для качественного выполнения строительных работ на объектах социального и производственного назначения.

Наряду с этим проводится работа по надёжному обеспечению жителей Ашхабада электроэнергией, природным газом, питьевой водой, отоплением и другими коммунальными услугами.

Комментируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность торжеств, которые пройдут в столице по случаю широко отмечаемых в стране Международного дня нейтралитета и Нового года, поручив хякиму обеспечить праздничное оформление и благоустройство Ашхабада, а также проведение культурно-массовых мероприятий на высоком уровне.

Глава государства распорядился также держать под контролем ход и качество строительства объектов.

В ходе рабочего совещания по цифровой системе его участники сердечно поздравили Президента Туркменистана с включением даты 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги в список знаменательных дат, которые будут отмечаться совместно с ЮНЕСКО в 2024–2025 годах, и пожелали главе государства и Герою-Аркадагу доброго здоровья, долгих лет жизни и новых успехов в деятельности в интересах страны и народа.

Президент страны, подчеркнув важность ответственного подхода к успешной реализации поставленных задач, дал конкретные указания по их решению.

Завершая рабочее совещание по цифровой системе, Президент Сердар Бердымухамедов пожелал всем крепкого здоровья и больших успехов в труде во имя процветания суверенной Отчизны и благополучия народа.