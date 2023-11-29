Президент Туркменистана принял министра экономики Азербайджана

Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов принял министра экономики Азербайджана Микаила Чингиз оглы Джаббарова, прибывшего в нашу страну во главе представительной делегации для участия в 7-м заседании Межправительственной туркмено-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Выразив признательность за уделённое для встречи время и возможность в личной беседе обсудить актуальные вопросы межгосударственного взаимодействия, гость передал главе Туркменистана, а также Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову тёплые слова приветствия от Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Поприветствовав министра экономики Азербайджана, Президент Сердар Бердымухамедов передал ответные наилучшие пожелания руководителю дружественного государства, выразив уверенность, что нынешний визит азербайджанской делегации в Туркменистан станет важным шагом на пути расширения двусторонних торгово-экономических связей и придаст новый импульс дальнейшему развитию обоюдовыгодного партнёрства.

Пожелав успешного проведения предстоящего, 7-го заседания Межправительственной туркмено-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству, глава государства выразил глубокую убеждённость, что данная встреча будет способствовать укреп­лению всесторонних связей между двумя странами.

– Туркменистан придаёт большое значение расширению и углублению многопланового партнёрства с Азербайджанской Республикой, – подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов, отметив, что наши страны и народы объединяют дружественные и добрососедские отношения, основанные на взаимном уважении, доверии и понимании.

Как констатировалось, сегодня межгосударственное сотрудничество успешно развивается по самому широкому спектру направлений. Ведётся конструктивное взаимодействие в рамках международных и региональных структур, о чём свидетельствует поддержка инициатив друг друга.

Говоря о значении, придаваемом дальнейшему углуб­лению установившегося продуктивного диалога, Президент Туркменистана подчеркнул необходимость усиления роли Межправительственной турк­мено-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству как координирующего органа по развитию отношений в торгово-экономической, энергетической, транспортно-коммуникационной, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах.

В рамках встречи собеседники обсудили перспективы дальнейшего наращивания традиционного партнёрства, выстраиваемого на долгосрочной основе, на ряде приоритетных направлений, представляющих взаимный интерес.

При этом особый акцент был сделан на важности использования выгодного географического расположения наших стран-соседей, что позволяет осуществлять совместные проекты международного масштаба. Это касается сотрудничества в области поставок энергоресурсов, расширения торговых отношений за счёт задействования потенциала морских портов и активизации грузоперевозок через Каспийское море, создания транспортных коридоров, связующих многие страны, а также взаимодействия в сфере коммуникаций и связи.

Собеседники также подчеркнули обоюдную заинтересованность в расширении плодотворного диалога в области культуры, науки и образования, что, несомненно, является прочной основой для укрепления связей между двумя братскими народами.

В завершение встречи Президент Сердар Бердымухамедов и министр экономики Азербайджана Микаил Чингиз оглы Джаббаров пожелали друг другу крепкого здоровья, счастья и успехов в работе, выразив твёрдую уверенность в дальнейшем упрочении межгосударственных отношений.