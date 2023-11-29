Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана поздравил Генерального секретаря Организации Экономического Сотрудничества

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил искренние поздравления и наилучшие пожелания Генеральному секретарю Организации Экономического Сотрудничества Хусраву Нозири по случаю Дня ОЭС.

Пользуясь этой возможностью, Герой-Аркадаг выразил Генеральному секретарю Организации Экономического Сотрудничества Хусраву Нозири пожелания крепкого здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях.