Медаль серебряного достоинства в копилку сборной Туркменистана принесла С. Агаджанова

Завершился финальный поединок в рамках 14-го Чемпионата мира по борьбе кураш в Ашхабаде между спортсменками из Туркменистана и Доминиканской Республики. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

Представительница Туркменистана Сабина Агаджанова и спортсменка из Доминиканской Республики Аудрей Арелис Пуэлло Перез провели схватку в женской весовой категории свыше 87 кг. По итогам поединка туркменская спортсменка стала обладательницей серебряной медали 14-го чемпионата мира по борьбе на поясах.

На пути к серебряной медали Сабина провела ряд интенсивных поединков, проявляя спортивное мастерство и высокий уровень подготовки. Туркменистан гордится своими спортсменами, показавшими отличные результаты в ходе турнира.