Сегодня в Торгово-промышленной палате Туркменистана состоялось 7-е заседание Межправительственной туркмено-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству, для участия в котором в нашу страну прибыла представительная делегация дружественного государства во главе с минист­ром экономики Азербайджана Микаилом Чингиз оглы Джаббаровым.

Во время встречи её участники – руководители и представители отраслевых министерств и ведомств двух стран – с удовлетворением констатировали высокий уровень и взаимоуважительный характер межгосударственных отношений, которые отличаются нарастающей динамикой и наличием весомого потенциала для дальнейшей интенсификации обоюдовыгодного партнёрства во всех ключевых сферах.

При этом особо подчёркивалось, что надёжную основу для поступательного развития политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия создают доверительные отношения, сложившиеся между ­Президентами Сердаром Бердымухамедовым и Ильхамом Алиевым. Обсудив ход реализации достигнутых ранее договорённостей, стороны подчеркнули важность активизации традиционных связей, поиска новых путей и форм сотрудничества с учётом приоритетов социально-экономического развития Туркменистана и Азербай­джана и их обоюдных интересов.

Обзорные доклады, представленные членами Комиссии с туркменской стороны, отразили суть проводимых под руководством главы государства масштабных программ социально-экономического развития, достижения и успехи современного Туркменистана, стремительно интегрирующегося в мировую экономическую систему.

Как отмечалось, осуществляемые сегодня кардинальные реформы, взятый курс на ускоренную диверсификацию и цифровизацию национальной экономики, наряду с богатыми природными ресурсами и имеющимся огромным экономическим потенциалом, открывают хорошие возможности для расширения спектра взаимодействия двух государств, народы которых на протяжении столетий объединяют крепкие отношения дружбы и добрососедства, общность истории, культурных и духовных ценностей.

Выражая неизменную приверженность многовековым узам братства и конструктивного сотрудничества, выстраиваемого на принципах доверия, уважения и обоюдной выгоды, стороны подтвердили заинтересованность в активизации многоаспектного межгосударственного диалога, обсудив и наметив ряд конкретных шагов по его дальнейшему углублению.

Особый акцент был сделан на перспективных направлениях партнёрства, в том числе в торгово-экономической, нефтегазовой и электроэнергетической сферах, развитию которых в условиях современности придаётся приоритетное значение как неотъемлемому условию регионального и глобального устойчивого развития.

По общему мнению, выгодное географическое положение Туркменистана и Азербайджана объективно диктует необходимость дальнейшего наращивания взаимодействия по формированию транспортно-транзитных коридоров, задействования огромного потенциала Каспия – моря дружбы и согласия, что в будущем позволит вывести диалог между странами Центральной Азии и соседними регионами на качественно новый уровень.

В числе других перспективных областей сотрудничества были определены строительство, текстильная промышленность, коммуникации и связь, сельское хозяйство и др.

Одной из важных составляющих турк­мено-азербайджанского диалога признана гуманитарная сфера, в данном контексте отмечалось значение установления более тесных контактов по линии образования, науки, здравоохранения, культуры, спорта и туризма.

Как подчёркивалось, основным вектором совместной работы было и остаётся содействие установлению прямых связей между деловыми кругами двух стран, чему призваны способствовать бизнес-форумы, деловые переговоры, выставки и т.д.

Сделав акцент на необходимости проведения двусторонних встреч на систематической основе, члены Комиссии выразили уверенность, что договорённости, достигнутые в рамках нынешнего заседания Межправительственной туркмено-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству, будут содействовать дальнейшему упрочению конструктивного диалога в интересах наших стран и их братских народов.

По итогам заседания был подписан соответствующий Протокол и другие документы.

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Обсуждение возможностей интенсификации торгово-экономического сотрудничества и перспектив расширения деловых связей продолжилось в рамках проведённого сегодня здесь же, в Торгово-промышленной палате, туркмено-азербайджанского бизнес-форума.

В нём приняли участие представители как государственных структур, так и бизнес-сообществ двух стран, в том числе многочисленных компаний, специализирующихся в нефтегазовой отрасли, текстильной и пищевой промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и производстве стройматериалов, фармацевтической промышленности, в транспортно-логистической сфере, в области информационных технологий и др.

Рассказывая о реализуемых мерах по укреплению национальной экономики, представители туркменской стороны ­заострили внимание на том, что экономическая стратегия нашего государства предусматривает поэтапное увеличение доли предприятий частного сектора в объёмах ВВП.

Как отмечалось, взяв курс на формирование конкурентоспособной национальной экономики и углубление рыночных отношений, Туркменистан всемерно стимулирует предпринимательскую деятельность и активность отечественных деловых кругов, создавая оптимальные правовые, экономические, финансовые и социальные условия для слаженного и эффективного развития малого и среднего бизнеса, поддержки частной инициативы.

Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана осуществляет деятельность во многих ключевых отраслях национальной экономики. Членам СППТ отводится большая роль в решении поставленных задач по производству высококачественных конкурентоспособных товаров, обеспечению продовольственного изобилия, строительству промышленных предприятий.

Широкие возможности для взаимовыгодного международного сотрудничества предоставляют проводимая политика «открытых дверей» и созданный в Туркменистане благоприятный инвестиционный климат, который придаёт дополнительные стимулы для привлечения в нашу страну иностранных компаний.

В рамках нынешней деловой встречи, проходившей в открытой, доверительной атмосфере, были конкретизированы подходы к дальнейшему выстраиванию делового партнёрства на ряде ключевых направлений, с учётом открывающихся перспектив и имеющегося позитивного опыта совместной работы.

По общему мнению, важнейшим условием для успешности этой работы является проведение на регулярной основе совместных выставок с участием производителей товаров и услуг обеих стран, а также организация совместных бизнес-форумов и различных деловых встреч.

Выражая готовность к долгосрочному сотрудничеству, члены делегаций двух стран озвучили конкретные предложения относительно дальнейшего увеличения объёмов товарооборота, расширения и диверсификации взаимовыгодного экономического партнёрства.

В рамках форума проведён ряд отдельных двусторонних встреч и переговоров.

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Вечером во Дворце мукамов Государственного культурного центра Туркменистана состоялся концерт, организованный Посольством Азербайджанской Республики в нашей стране совместно с Министерством культуры Туркменистана, в честь 100-летия со дня рождения национального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.