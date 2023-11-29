Джахан Мухаммедова завоевала “серебро” ЧМ-2023 по курашу в Ашхабаде

В Ашхабаде в Комплексе единоборств Олимпийского городка завершены финальные схватки спортсменов. В одном из финальных боев на татами встретились спортсменки, представляющие Туркменистан и Республику Узбекистан. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

В женской весовой категории до 87 кг провели поединок Джахан Мухаммедова из Туркменистана и Покизакхон Камолдинова из Узбекистана. Поединок между финалистками выдался интенсивным и напряженным. По итогам схватки туркменская спортсменка Джахан Мухаммедова стала обладательницей серебряной медали.

Туркменская спортсменка на протяжении всех поединков турнира держалась уверенно и демонстрировала мастерство во владении приемами древнейшей борьбы на поясах. Высокий уровень подготовки Д. Мухаммедова подтвердила завоеванной наградой.