В Туркменистане проводится Международная выставка современных технологий производства продуктов питания

Вчера в Экспоцентре Торгово-промышленной палаты страны начала свою работу Международная выставка современных технологий производства продуктов питания «Agro-Pak Туркменистан–2023».

В торжественном открытии смот­ра приняли участие члены Правительства, руководители и представители министерств и ведомств, аккредитованного в Туркменистане дипломатического корпуса, общественных организаций и СМИ.

В праздничную атмосферу события яркий колорит привнесли песенно-музыкальные выступления. Блистали талантами юные скрипачи и популярные танцевальные коллективы страны.

Примечательно, что вопросы развития продовольственного сектора, удовлетворения спроса населения на отечественные продукты питания в широком ассортименте и высокого качества постоянно находятся в центре внимания Президента Сердара Бердымухамедова.

Основными аспектами масштабных преобразований, реализуемых в аграрном секторе экономики государства, являются формирование на селе новых экономических отношений, создание конкурентной среды для различных хозяйствую­щих субъектов, рациональное использование земельно-водных ресурсов, охрана окружающей среды, развитие отраслевой науки, селекции, широкое внедрение новаций, передовых методов менеджмента и маркетинга, решение социальных вопросов.

Предпринимаются действенные шаги в целях диверсификации сельского хозяйства. Наряду с зерноводством и хлопководством сегодня в Туркменистане активно развивается животноводство, птицеводство, овощеводство, садоводство, виноградарство, бахчеводство, пчеловодство и другие виды аграрного бизнеса.

В целях обеспечения продовольственной безопасности в стране также проводятся соответствующие мероприятия в рамках Национальной стратегии по изменению климата и Национальной лесной программы. Реализуются комплексные меры по адаптации сельскохозяйственного производства к климатическим факторам, оптимизации его размещения с учётом потребностей в отраслевой продукции. Поддерживая международные усилия в этом направлении, Туркменистан неизменно занимает инициативную позицию в выработке сбалансированных решений данных задач с расчётом на перспективу.

Собравшиеся с большим вниманием заслушали приветственное Обращение Президента Сердара Бердымухамедова, адресованное участникам Международной выставки, в котором подчёркивается, что «в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства отечественным производителям сельхозпродукции и продовольствия государством оказывается всесторонняя поддержка, создаются благоприятные условия для их плодотворной работы».

Эти меры направлены на повышение эффективности сельского хозяйства и пищевой промышленности, полноценное насыщение внутреннего рынка продуктами питания, а также на последовательное наращивание их экспорта. Обеспечение изобилия высококачественной продукции содействует формированию важнейших основ социальной системы, здоровья и физической активности населения, высокого уровня жизни граждан, отмечается в послании Президента страны.

Площадка нынешнего смотра отражает не только достижения Туркменистана в сфере АПК, но и огромный потенциал бизнес-структур, демонстрирующих активность в этой отрасли. Свою продукцию здесь представили около 90 отечественных и зарубежных компаний и частных предпринимателей.

Наряду с Министерством сельского хозяйства, а также Министерством торговли и внешнеэкономических связей страны свои стенды развернули и участники Международной выставки из Азербайджана, Ирана, Германии, Молдовы, России, Нидерландов, Турции и Узбекистана, где акцент сделан на инновационных технологиях и ноу-хау.

Турецкие компании представили различные упаковочные машины, смесители кормов, сеялки, уборочные и почвообрабатывающие машины, агрегаты для производства растительного масла, системы сушки.Российские предприниматели знакомят участников смотра с современными конструкциями, применяемыми в строительстве теплиц, животноводческих ферм, и проводимой работой в области экологии.

Особый интерес вызывают павильо­ны иностранных бизнесменов, где демонстрируются ирригационные системы капельного орошения, минеральные удобрения для защиты растений, различные семена, упаковки и этикетки для них.

Отдельная часть экспозиции отражает товары зарубежных производителей кондитерских изделий, специй и пищевых добавок. Среди них компании – «Baraka», «Shirin Asal», «Dolkem», «Beyza Gida» и др.

Повышение роли негосударственного сектора в экономике является одним из ключевых аспектов Программы социально-экономического развития Туркменистана.

Следует отметить, что поддержание продовольственной безопасности и изобилия товаров в стране – важные векторы экономической политики нашего государства, последовательно наращивающего плодотворное взаимодействие с Организацией Объединённых Наций и её специализированными учреждениями, в том числе с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО).

В 2015 году Туркменистан был удостоен специальной награды ФАО за достижения в области обеспечения продовольственной безопасности как одной из Целей развития третьего тысячелетия.

Привнося свой вклад в реформирование сельхозотрасли, частные производители используют инновационные методы хозяйствования, обеспечивают рост урожайности за счёт внедрения передовых технологий, освоения новых земель, организации на этих угодьях дополнительных посевов различных культур, а также создают тепличные хозяйства, позволяющие выращивать овощи круглогодично в закрытом грунте, что даёт возможность насыщать внутренний рынок и увеличивать экспортные поставки.

Сегодня предприниматели выпускают в широком ассортименте детское питание, фруктовые и овощные концентраты, соки, май­онез, мороженое, консервированную продукцию, относящуюся к сегменту продукции премиум-класса, рыбные деликатесы, йогурты, колбасы, разнообразные кондитерские и снековые изделия.

Причём на страже безопасности продовольственной продукции стоит созданный по инициативе Союза промышленников и предпринимателей хозяйственным обществом «Hil standart» первый в Туркменистане лабораторный центр по экспертизе безопасности пищевой продукции. Компетентность данной структуры в области экспертизы пищевой продукции подтверждена Международной аккредитацией по стандарту ISO/IEC 17025:2017.

Представители частного бизнеса, способствуя повышению конкурентоспособности АПК, удовлетворяют спрос населения на разнообразную экологически чистую продовольственную и витаминную продукцию.

Среди экспонентов выставки – аграрные предприятия, современные тепличные хозяйства, производственно-перерабатывающие комплексы по птицеводству, животноводству, переработке овощебахчевых культур и фруктов.

Свою продукцию также представили компании «Lebiz plastik», «Ýedidogan Nur», «Garagum», «Toprak», производящие упаковку для товаров. Совершенствуя свою деятельность, они опираются на мировой опыт и передовые технологии.

В богатом ассортименте на выставке напитки и чистая питьевая вода предприятий «Arçalyk», «Sada suw», ХО «Ýakymly kümüş suwy», «Mahmal Zip», натуральные овощные и фруктовые соки и нектары. В экспозиции предприятия «Parahat» – популярные соки «Joş», «Eçil», холодный чай, колбасы, детское питание (фруктово-овощные пюре), молочная продукция длительного хранения, несколько сортов кетчупа и томатная паста, изготовленные на основе натурального местного сырья.

На экспозиционной площадке почётное место занимает известный производитель молочной продукции ХО «Sahabatly». Свои стенды развернули «Şerbet Market» и «Halk Market».

О высоком качестве выпускаемой отечественными предприятиями продовольственной продукции свидетельствуют полученные ими международные сертификаты ISO и HACCP.

Особенно привлекательны для посетителей павильоны с любимым лакомством детей и взрослых – мороженым торговой марки «Erteki». Россыпи кондитерских изделий на стендах предприятий «Hasar», «Täze aý», «Mekan», «Kilwan», «Bars», «Altyn şöhle». Здесь же демонстрируются популярные сорта хлеба и хлебобулочных изделий в оригинальном праздничном оформлении.

В выставочных павильонах – богатое разнообразие фруктов, овощей, бахчевых, выращенных на сельхозугодиях, предоставляемых государством в аренду членам СППТ, и в тепличных хозяйствах, число которых растёт

год от года.

Важно отметить, что нынешняя экспозиция – это стимул к достижению новых успехов, к реальным действиям, направленным на дальнейшее ускоренное развитие страны, приумножение её экономической мощи, благополучие нашего общества.

Завтра Международная выставка продолжит работу.