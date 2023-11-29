В Туркменистане проводится Международная выставка современных технологий производства продуктов питания
Вчера в Экспоцентре Торгово-промышленной палаты страны начала свою работу Международная выставка современных технологий производства продуктов питания «Agro-Pak Туркменистан–2023».
В торжественном открытии смотра приняли участие члены Правительства, руководители и представители министерств и ведомств, аккредитованного в Туркменистане дипломатического корпуса, общественных организаций и СМИ.
В праздничную атмосферу события яркий колорит привнесли песенно-музыкальные выступления. Блистали талантами юные скрипачи и популярные танцевальные коллективы страны.
Примечательно, что вопросы развития продовольственного сектора, удовлетворения спроса населения на отечественные продукты питания в широком ассортименте и высокого качества постоянно находятся в центре внимания Президента Сердара Бердымухамедова.
Основными аспектами масштабных преобразований, реализуемых в аграрном секторе экономики государства, являются формирование на селе новых экономических отношений, создание конкурентной среды для различных хозяйствующих субъектов, рациональное использование земельно-водных ресурсов, охрана окружающей среды, развитие отраслевой науки, селекции, широкое внедрение новаций, передовых методов менеджмента и маркетинга, решение социальных вопросов.
Предпринимаются действенные шаги в целях диверсификации сельского хозяйства. Наряду с зерноводством и хлопководством сегодня в Туркменистане активно развивается животноводство, птицеводство, овощеводство, садоводство, виноградарство, бахчеводство, пчеловодство и другие виды аграрного бизнеса.
В целях обеспечения продовольственной безопасности в стране также проводятся соответствующие мероприятия в рамках Национальной стратегии по изменению климата и Национальной лесной программы. Реализуются комплексные меры по адаптации сельскохозяйственного производства к климатическим факторам, оптимизации его размещения с учётом потребностей в отраслевой продукции. Поддерживая международные усилия в этом направлении, Туркменистан неизменно занимает инициативную позицию в выработке сбалансированных решений данных задач с расчётом на перспективу.
Собравшиеся с большим вниманием заслушали приветственное Обращение Президента Сердара Бердымухамедова, адресованное участникам Международной выставки, в котором подчёркивается, что «в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства отечественным производителям сельхозпродукции и продовольствия государством оказывается всесторонняя поддержка, создаются благоприятные условия для их плодотворной работы».
Эти меры направлены на повышение эффективности сельского хозяйства и пищевой промышленности, полноценное насыщение внутреннего рынка продуктами питания, а также на последовательное наращивание их экспорта. Обеспечение изобилия высококачественной продукции содействует формированию важнейших основ социальной системы, здоровья и физической активности населения, высокого уровня жизни граждан, отмечается в послании Президента страны.
Площадка нынешнего смотра отражает не только достижения Туркменистана в сфере АПК, но и огромный потенциал бизнес-структур, демонстрирующих активность в этой отрасли. Свою продукцию здесь представили около 90 отечественных и зарубежных компаний и частных предпринимателей.
Наряду с Министерством сельского хозяйства, а также Министерством торговли и внешнеэкономических связей страны свои стенды развернули и участники Международной выставки из Азербайджана, Ирана, Германии, Молдовы, России, Нидерландов, Турции и Узбекистана, где акцент сделан на инновационных технологиях и ноу-хау.
Турецкие компании представили различные упаковочные машины, смесители кормов, сеялки, уборочные и почвообрабатывающие машины, агрегаты для производства растительного масла, системы сушки.Российские предприниматели знакомят участников смотра с современными конструкциями, применяемыми в строительстве теплиц, животноводческих ферм, и проводимой работой в области экологии.
Особый интерес вызывают павильоны иностранных бизнесменов, где демонстрируются ирригационные системы капельного орошения, минеральные удобрения для защиты растений, различные семена, упаковки и этикетки для них.
Отдельная часть экспозиции отражает товары зарубежных производителей кондитерских изделий, специй и пищевых добавок. Среди них компании – «Baraka», «Shirin Asal», «Dolkem», «Beyza Gida» и др.
Повышение роли негосударственного сектора в экономике является одним из ключевых аспектов Программы социально-экономического развития Туркменистана.
Следует отметить, что поддержание продовольственной безопасности и изобилия товаров в стране – важные векторы экономической политики нашего государства, последовательно наращивающего плодотворное взаимодействие с Организацией Объединённых Наций и её специализированными учреждениями, в том числе с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО).
В 2015 году Туркменистан был удостоен специальной награды ФАО за достижения в области обеспечения продовольственной безопасности как одной из Целей развития третьего тысячелетия.
Привнося свой вклад в реформирование сельхозотрасли, частные производители используют инновационные методы хозяйствования, обеспечивают рост урожайности за счёт внедрения передовых технологий, освоения новых земель, организации на этих угодьях дополнительных посевов различных культур, а также создают тепличные хозяйства, позволяющие выращивать овощи круглогодично в закрытом грунте, что даёт возможность насыщать внутренний рынок и увеличивать экспортные поставки.
Сегодня предприниматели выпускают в широком ассортименте детское питание, фруктовые и овощные концентраты, соки, майонез, мороженое, консервированную продукцию, относящуюся к сегменту продукции премиум-класса, рыбные деликатесы, йогурты, колбасы, разнообразные кондитерские и снековые изделия.
Причём на страже безопасности продовольственной продукции стоит созданный по инициативе Союза промышленников и предпринимателей хозяйственным обществом «Hil standart» первый в Туркменистане лабораторный центр по экспертизе безопасности пищевой продукции. Компетентность данной структуры в области экспертизы пищевой продукции подтверждена Международной аккредитацией по стандарту ISO/IEC 17025:2017.
Представители частного бизнеса, способствуя повышению конкурентоспособности АПК, удовлетворяют спрос населения на разнообразную экологически чистую продовольственную и витаминную продукцию.
Среди экспонентов выставки – аграрные предприятия, современные тепличные хозяйства, производственно-перерабатывающие комплексы по птицеводству, животноводству, переработке овощебахчевых культур и фруктов.
Свою продукцию также представили компании «Lebiz plastik», «Ýedidogan Nur», «Garagum», «Toprak», производящие упаковку для товаров. Совершенствуя свою деятельность, они опираются на мировой опыт и передовые технологии.
В богатом ассортименте на выставке напитки и чистая питьевая вода предприятий «Arçalyk», «Sada suw», ХО «Ýakymly kümüş suwy», «Mahmal Zip», натуральные овощные и фруктовые соки и нектары. В экспозиции предприятия «Parahat» – популярные соки «Joş», «Eçil», холодный чай, колбасы, детское питание (фруктово-овощные пюре), молочная продукция длительного хранения, несколько сортов кетчупа и томатная паста, изготовленные на основе натурального местного сырья.
На экспозиционной площадке почётное место занимает известный производитель молочной продукции ХО «Sahabatly». Свои стенды развернули «Şerbet Market» и «Halk Market».
О высоком качестве выпускаемой отечественными предприятиями продовольственной продукции свидетельствуют полученные ими международные сертификаты ISO и HACCP.
Особенно привлекательны для посетителей павильоны с любимым лакомством детей и взрослых – мороженым торговой марки «Erteki». Россыпи кондитерских изделий на стендах предприятий «Hasar», «Täze aý», «Mekan», «Kilwan», «Bars», «Altyn şöhle». Здесь же демонстрируются популярные сорта хлеба и хлебобулочных изделий в оригинальном праздничном оформлении.
В выставочных павильонах – богатое разнообразие фруктов, овощей, бахчевых, выращенных на сельхозугодиях, предоставляемых государством в аренду членам СППТ, и в тепличных хозяйствах, число которых растёт
год от года.
Важно отметить, что нынешняя экспозиция – это стимул к достижению новых успехов, к реальным действиям, направленным на дальнейшее ускоренное развитие страны, приумножение её экономической мощи, благополучие нашего общества.
Завтра Международная выставка продолжит работу.