В Ашхабаде открылась масштабная выставка “Агро-Пак Туркменистан-2023”

28 ноября в Ашхабаде стартовала трехдневная выставка современных технологий производства продуктов питания под названием “Агро-Пак Туркменистан-2023”. Международное мероприятие развернулось в выставочном зале Торгово-промышленной палаты страны. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

В церемонии открытия выставки приняли участие члены Правительства, представители министерств и ведомств, члены зарубежных дипмиссий в Туркменистане, СМИ и представители общественных организаций. Выставка стала прекрасной площадкой для демонстрации передовых технологий изготовления пищевой продукции, упаковки, сельскохозяйственной продукции. Участие в выставке принимают производители из Туркменистана, Ирана, Российской Федерации, Турции, Нидерландов, Молдовы, Узбекистана и других стран.

Неповторимый национальный колорит церемонии открытия придали живые выступления туркменских музыкантов и исполнителей. В частности, свой талант продемонстрировали юные скрипачи, перед зрителями выступили известные танцевальные коллективы.