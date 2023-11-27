ЧМ-2023 по курашу в Ашхабаде: схватка Кыргызстан vs Таджикистан

Недавно завершился напряженный бой в абсолютной весовой категории +100 кг между спортсменами из Кыргызстана и Таджикистана по борьбе кураш, который состоялся в ходе стартовавшего в туркменской столице Чемпионата мира-2023. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

Борец из Республики Кыргызстан Бекполот Токтогонов встретился с мастером древнейшей борьбы на поясах из Республики Таджикистан Хуршедом Маджидовым. В ходе зрелищного боя, который развернулся на татами Спортивного комплекса единоборств Олимпийского городка Ашхабада, уверенную победу одержал спортсмен из Республики Таджикистан.