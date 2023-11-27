Туркменский спортсмен в категории до 100 кг одержал чистую победу на ЧМ по курашу-2023

В ходе первенства мира по курашу, который в эти дни проходит в Ашхабаде, состоялся поединок в мужской весовой категории -100 кг между спортсменом из Туркменистана Русланом Эсгеровым и мастером по борьбе на поясах из Египта Абдельрахманом Тамер Талаат Исмаил Асфуром. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

Напряженная схватка в Спорткомплексе боевых искусств Олимпийского городка Ашхабада завершилась чистой победой туркменского борца Руслана Эсгерова.

Напомним, что всего в турнире принимают участие свыше 240 спортсменов из 50-ти стран мира, которые ведут борьбу за комплекты медалей в семи мужских и восьми женских весовых категориях.