Туркменский борец победил спортсмена из Ирана в категории до 90 кг

14-ый чемпионат мира по курашу-2023 в туркменской столице продолжается. Недавно состоялся очередной поединок с участием борцов из Туркменистана. В этот раз на татами встретились спортсмены из Туркменистана Санджар Абдырахманов и из Исламской Республики Иран Масоуд Кхавизу. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

На арене Спорткомплекса боевых искусств Олимпийского городка Ашхабада состоялся поединок в мужской весовой категории до 90 кг, в котором уверенную победу одержал туркменский борец Санджар Абдырахманов.

Завершающие бои по борьбе кураш в рамках Чемпионата мира-2023 года пройдут завтра 28 ноября.