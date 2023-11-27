Туркменистан vs Молдавия: женский поединок в категории до 52 кг на ЧМ-2023

Продолжаются поединки в рамках 14-го чемпионата мира по курашу в Ашхабаде. На арене Спорткомплекса боевых искусств Олимпийского городка Ашхабада прошла встреча спортсменок, представляющих Туркменистан и Молдавию. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

Туркменская спортсменка Айнур Аманова встретилась на татами со спортсменкой из Молдавии Верой Зорея. В этом напряженном поединке в женской весовой категории до 52 кг заслуженную победу одержала представительница туркменской национальной школы борьбы кураша Айнур Аманова.

В настоящее время поединки в рамках Чемпионата мира по курашу продолжаются.