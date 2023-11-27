Туркменистан vs Греция: новая победа в копилке туркменской сборной

Победой туркменской спортсменки завершился поединок в женской весовой категории до 57 кг с соперницей из Греции, который прошел в рамках 14-го чемпионата мира по курашу в Ашхабаде. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

На татами Спорткомплекса боевых искусств Олимпийского городка туркменской столицы встретились туркменская спортсменка Гульшат Аннаева и спортсменка из Греции Виктория Валентини Мауратидо. По итогам схватки Гульшат Аннаева одержала уверенную победу.

Поединки по курашу в рамках масштабного спортивного события в Ашхабаде пройдут в семи мужских и восьми женских весовых категориях и продлятся до 28 ноября включительно.