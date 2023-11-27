Спортсмены из Греции и Таджикистана провели поединок на чемпионате в Ашхабаде

На арене Спорткомплекса боевых искусств Олимпийского городка Ашхабада состоялся очередной поединок в весовой категории -100 кг, в котором встретились мастера по древнейшей туркменской борьбе кураш из Республики Таджикистан Фирдавс Насимов и из Греции Тенторе Масмадинис. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

Победу в поединке одержал спортсмен, представляющий национальную федерацию по курашу Республики Таджикистан, Фирдавс Насимов.

Напомним, что поединки чемпионата мира по курашу-2023 будут проходить в течение двух дней – 27 и 28 ноября. В течение состязаний будут разыграны комплекты медалей среди мужчин и женщин.