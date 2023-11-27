На ЧМ-2023 по курашу в Ашхабаде встретились спортсменки из Конго и Гаити

В рамках 14-го чемпионата мира по курашу-2023 в Ашхабаде сегодня состоялась встреча на татами спортсменки из Демократической Республики Конго Лауретты Муиси Филиппе и спортсменки, представляющей Гаити, Эдленне Монделлы. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

По итогам напряженного поединка, который прошел в женской весовой категории до 57 кг, победу одержала представительница Демократической Республики Конго Лауретта Муиси Филиппе, обеспечив себе путевку в полуфинал турнира.

Напомним, что основные бои Чемпионата мира по туркменской борьбе на поясах пройдут в течение двух дней – 27 и 28 ноября текущего года.