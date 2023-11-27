Китайский Тайбэй и Узбекистан: женский поединок в категории до 63 кг на ЧМ в Ашхабаде

В Спорткомплексе боевых искусств Олимпийского городка Ашхабада в рамках 14-го Чемпионата мира по курашу состоялся поединок в женской весовой категории до 63 кг. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

В рамках проходящего в данный момент первого дня масштабного международного турнира в Ашхабаде на татами встретились спортсменка из Республики Узбекистан Мухлисахон Кадирберганова и спортсменка из Китайского Тайбэя Ван Тин Ли. По итогам напряженной схватки победу одержала спортсменка, представляющая Китайский Тайбэй.

Соревнования по древнейшей туркменской борьбе на поясах продолжаются.