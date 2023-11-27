В финале ЧМ-2023 по курашу туркменская спортсменка одержала победу в категории до 63 кг

В рамках 14-го Чемпионата мира по курашу-2023 состоялся финал в женской весовой категории до 63 кг. В финале встретились спортсменка из Туркменистана Динара Розыкулова и спортсменка из Китайского Тайбэя Ван-Тинг Ли. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

По итогам борьбы на арене Комплекса единоборств Олимпийского городка Ашхабада туркменской спортсменке Динаре Розыкуловой удалось одержать победу над соперницей. Таким образом, представительница Национальной федерации борьбы кураш Туркменистана принесла сборной страны золотую медаль Чемпионата.