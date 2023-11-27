Вьетнам vs Кыргызстан: бой в женской категории до 57кг ЧМ по курашу-2023 в Ашхабаде

В рамках 14-го чемпионата мира по борьбе кураш в Туркменистане прошел очередной поединок в женской весовой категории до 57 кг. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

За выход в полуфинал на татами Спортивного комплекса единоборств Олимпийского городка Ашхабада встретились спортсменки из Вьетнама Нгуен Ти Бич Нгоч и из Кыргызской Республики Бегал Бешаналы кызы.

Схватка завершилась победой вьетнамской спортсменки Нгуен Ти Бич Нгоч. Спортсменка продемонстрировала уверенное владением мастерством древнейшей борьбы на поясах, обеспечив себе прохождение на следующий этап крупного международного турнира, который в эти дни проходит в туркменской столице.