Туркменский сельскохозяйственный ВУЗ проведет Международную олимпиаду по экологии

Туркменский сельскохозяйственный университет имени С. А. Ниязова 5 декабря проведет II Открытую международную интернет-олимпиаду по экологии. Об этом сообщает интернет-издание Centralasia.news.

Регистрация студентов, желающих принять участие в интеллектуальном конкурсе, уже началась и продлится до 3 декабря. Ее необходимо пройти на официальном сайте ВУЗа-организатора. Принять участие в олимпиаде могут студенты как туркменских, так и зарубежных ВУЗов.

Олимпиада позволит выявить талантливых и перспективных студентов в сфере экологического знания, а также повысить интерес молодого поколения к экологическим проблемам и охране окружающей среды.

Напомним, что Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов называет угрозы экологии одной из глобальных мировых проблем настоящего времени, в связи с чем выдвинул на саммите стран ЦА и ССАГЗ в Джидде инициативу об учреждении экологического совета стран ЦА и Совета сотрудничества Залива.