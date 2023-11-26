Туркменистан принял участие в праздновании Всемирного дня устойчивого транспорта

24 ноября в здании Отделения ООН в Женеве впервые состоялось празднование Всемирного дня устойчивого транспорта, учрежденного на основании резолюции ООН, выдвинутой по инициативе Туркменистана. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Туркменистан был представлен Заместителем Генерального директора Агентства транспорта и коммуникаций при КабМине Туркменистана Б.Аннаевым. Кроме того, участие в мероприятии приняли представители ЕЭК, ООН, ЮНКТАД, МСАТ, МОПА, Международного торгового центра, ВОЗ, Международного союза железных дорог, Международной ассоциации общественного транспорта, а также представители некоторых стран.

В ходе встречи Б. Аннаев ознакомил присутствующих с проводимой Туркменистаном внутренней и внешней транспортной политикой, модернизацией транспортной инфраструктуры и интеграцией страны в мировую транспортную систему.