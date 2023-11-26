Президент Туркменистана дал поручения по расширению международного партнерства в сфере ТЭК

Вице-премьер Б. Аманов в ходе пятничного заседания Кабинета Министров Туркменистана 24 ноября текущего года доложил Президенту страны Сердару Бердымухамедову о состоянии дел в топливно-энергетическом комплексе, а также – о принимаемых мерах по развитию международного сотрудничества в данной сфере. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Также вице-премьер в рамках своего отчета доложил президенту о ходе работ по исполнению договоренностей, достигнутых по итогам переговоров в Германии 28-29 сентября. Б. Аманов подчеркнул, что в данной связи государственный концерн “Туркменгаз” придает большое значение взаимодействию с зарубежными партнерами в сфере внедрения современных технологий и модернизации предприятий топливно-энергетического комплекса.

Президент Туркменистана дал ряд конкретных поручений вице-премьеру по расширению международного партнерства в сфере ТЭК.