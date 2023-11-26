В Туркменистане состоялся медиа-форум, посвященный Чемпионату мира по курашу

В Ашхабаде в конференц-зале отеля «Спорт» сегодня прошел международный медиа-форум «Чемпионат мира по курашу – в мировых СМИ». Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Для участия в мероприятии были заявлены представители местных и зарубежных СМИ, профильных министерств и ведомств Туркменистана, руководители Международной ассоциации по курашу. Темой форума стали организационные и протокольные мероприятия, а также информационное сопровождение чемпионата.

Особое внимание было уделено вопросам обеспечения широкого охвата аудитории, в том числе, пользователей интернет-ресурсов. В выступлениях была отмечена роль проходящего сейчас в Туркменистане чемпионата мира по курашу. Было отмечено, что мировое спортивное сообщество высоко оценивает участие Туркменистана в расширении международного спортивного сотрудничества.