В Туркменистане идет подготовка к 4-ому заседанию Меджлиса

Спикер Меджлиса Туркменистана Д. Гулманова в ходе заседания Кабинета Министров 24 ноября текущего года, рассказала Президенту страны Сердару Бердымухамедову о ходе подготовки к 4-ому заседанию Меджлиса, которое состоится 25 ноября. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

В рамках грядущего заседания планируется рассмотреть проект Постановления о рассмотрении Закона о Государственном бюджете на 2024 год, а также – Проекты законов о внесении изменений и дополнений в ряд кодексов.

В ходе заседания КабМина Д. Гулманова рассказала о встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Румынии, способствующей развитию международных и парламентских связей. Также было отмечено участие депутатов Меджлиса во встречах ПРООН с профильными госучреждениями страны.