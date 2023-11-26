В Ашхабаде прошел конгресс Международной ассоциации кураша

Вчера в Ашхабаде состоялся конгресс Международной ассоциации кураша, объединяющей национальные федерации стран Азии, Африки, Европы, Северной и Южной Америки и Океании. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В ходе встречи была дана высокая оценка организации чемпионата мира по курашу-2023 в Туркменистане.

Борьба кураш уже в 2003 году была включена в программу всех континентальных игр Азии и в настоящее время проводится работа по включению данного вида борьбы в программы других игр, в том числе, игр исламской солидарности.

В рамках проходящего сейчас в Ашхабаде Чемпионата мира по курашу подготовлено 310 волонтеров, представляющих ведущие ВУЗы Туркменистана. Для гостей турнира подготовлена обширная культурная и развлекательная программы, организованы фан-зоны и экскурсии.