Туркменистан представлен на выставке стран СПЕКА

В Баку состоялась «Выставка стран СПЕКА: Региональное сотрудничество в целях устойчивого развития» по случаю 25-летия создания Специальной Программы ООН для экономик стран Центральной Азии. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Выставка организована в рамках начавшегося сегодня саммита СПЕКА и демонстрирует экономический потенциал стран СПЕКА и возможности расширения взаимовыгодного сотрудничества. Стенд Туркменистана создан Торгово-промышленной палатой страны и Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана.

На стенде представлены фото- и видеоматериалы, демонстрирующие потенциал топливно-энергетического комплекса и промышленной отрасли страны, текстильной промышленности и национальных ремесел.