Празднование 300-летия туркменского поэта Махтумкули Фраги внесли в список ЮНЕСКО

По итогам пленарного заседания 42-ой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 21 ноября текущего года принята резолюция о предложении Туркменистана внести празднование 300-летия со дня рождения великого туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги в Список знаменательных дат ЮНЕСКО. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства Туркменистана.

В соответствии с принятой резолюцией 300-летие со дня рождения Махтумкули Фраги будет праздноваться совместно с ЮНЕСКО в 2024-2025 годах. Это знаменательное событие является ярким подтверждением признания важности творчества великого туркменского поэта в контексте культурно-гуманитарного международного сотрудничества и его влияния на формирование мирового культурного наследия.