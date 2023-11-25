Обозреватель Г. Гурбанова рассказала о развитии спорта в Туркменистане

Обозреватель Галина Гурбанова рассказала о развитии спорта и физкультурного движения в рамках молодежной политики Туркменистана. Об этом сообщается на сайте Centralasia.news.

Обозреватель отметила, что во всех, даже самых отдаленных велаятах страны, уже построены или находятся в стадии строительства многофункциональные спортивные комплексы. Для молодых спортсменов регулярно проводятся республиканские соревнования по разным видам спорта. Построен и открыт Олимпийский городок в Ашхабаде, где проходят важные международные и национальные соревнования.

В рамках «Программы Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию на 2019-2025 годы» в стране уделяется особое внимание развитию любительского, профессионального спорта и совершенствованию соответствующей законодательной базы.