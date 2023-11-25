В Ашхабаде борцы и тренеры по борьбе кураш проходят регистрацию на Чемпионат

В Ашхабаде началась регистрация участников, в том числе, борцов, тренеров и судей, прибывших для участия в первенстве планеты по борьбе на поясах. Подробности сообщаются на сайте SNG.Today.

В полном составе участники уже провели организационные заседания. Торжественная церемония открытия состязаний состоится вечером 25 ноября. Борьба за медали будет проходит в течение двух дней – 27 и 28 ноября. В этот праздник спорта и дружбы участникам предстоит продемонстрировать уровень национальных школ кураша и свои личные достижения в этом виде спорта.

Спортивный чемпионат мира по курашу в Ашхабаде будет способствовать поднятию международного авторитета и престижа страны. В Туркменистане особое внимание уделяется развитию спорта и продвижению здорового образа жизни под личным патронажем Президента Сердара Бердымухамедова.