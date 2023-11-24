Состоялся телефонный разговор между главами МИД Туркменистана и Турции

23 ноября состоялось обсуждение актуальных вопросов туркмено-турецкого сотрудничества в ходе телефонного разговора между министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Туркменистана.

В рамках переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего туркмено-турецкого сотрудничества. Особое внимание в ходе разговора было уделено практическому достижению двусторонних договоренностей, достигнутых на высшем государственном уровне.

В завершение телефонного разговора главы внешнеполитических ведомств Туркменистана и Турецкой Республики договорились о регулярном поддержании конструктивного политического диалога.