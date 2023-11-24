Подписан туркмено-финский Меморандум о сотрудничестве

В рамках инвестиционного форума «Туркменистан – инвестиции и развитие», который проходит в Лондоне, подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере международных перевозок между Открытым акционерным обществом «Транспортно-логистический центр Туркменистана» и финской компанией «Nurminen Logistiks» AGPJ. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

Члены туркменской делегации в рамках бизнес-форума в Лондоне провели ряд встреч, в ходе которых представители бизнеса Великобритании выразили заинтересованность в осуществлении деятельности на территории Туркменистана.

Азиатским банком развития в ходе мероприятия было доложено о финансировании проекта кольцевой электросистемы Минэнерго Туркменистана и о разработке проекта строительства медучилища будущих специалистов Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.