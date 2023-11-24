Обозреватель Усса Уссаев рассказал об инвестициях в нефтегазовую отрасль Туркменистана

Обозреватель и главный редактор газеты Nebit-gaz Усса Уссаев рассказал об увеличении объема инвестиций в модернизацию нефтегазовых заводов Туркменистана. Об этом сообщается на сайте Centralasia.news.

Развитие нефтегазовой отрасли является одной из приоритетных задач Туркменистана до 2030 года. Обозреватель подчеркнул, что инвестиции позволили внедрить в производство передовые практики, повысить качество продукции до современных мировых показателей. Актуальные производственные мощности нефтеперерабатывающих заводов позволяют обеспечить продукцией внутренний рынок Туркменистана и экспортный рынок в достаточном объеме.

У. Уссаев отметил, что в настоящее время на мировых рынках наиболее востребованы неэтилированные автомобильные бензины, авиационный и технический керосины, реактивное, дизельное и печное топливо, мазут, смазочные масла, полипропилен, легкий газойль, нефтяной электродный кокс, сжиженный газ, строительный и дорожный битумы, произведенные в Туркменистане.