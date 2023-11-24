На чемпионат мира по борьбе кураш в Туркменистан прибыли зарубежные гости

В Ашхабад прибыли участники и гости 14-го чемпионата мира по борьбе кураш, в том числе, спортсмены, тренеры и судьи. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

Кроме того, в столицу Туркменистана со всех велаятов страны прибыли туркменские спортсмены, чтобы продемонстрировать свои навыки и спортивную подготовку. Для участников спортивного праздника были организованы поездки в «умный» город Аркадаг, где они были ознакомлены с достопримечательностями города.

Чемпионат мира по курашу является уникальной площадкой для демонстрации навыков мастеров этой уникальной борьбы, а также для укрепления культурно-гуманитарных международных связей. Борьбу кураш еще называют туркменской борьбой, ведь этот вид спорта имеет многолетнюю историю и является частью культурного наследия страны.