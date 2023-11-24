В турецких изданиях широко освещается туркмено-турецкое сотрудничество

В свет вышел ряд авторитетных турецких изданий, посвященных итогам визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Турцию, достигнутым договоренностям, итогам туркмено-турецкого бизнес-форума и туркмено-турецкому сотрудничеству в целом. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Туркменистан и Турецкая Республика, имеющие схожие взгляды на актуальные вопросы глобальной и региональной политики, активно расширяют культурно-гуманитарное взаимодействие, углубляют доверительный диалог. Об этом свидетельствует официальный визит Президента Сердара Бердымухамедова в Турцию, в ходе которого прошли переговоры с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Укреплению сотрудничества также способствовало проведение туркмено-турецкого бизнес-форума.

Главные события двустороннего взаимодействия государств нашли свое отражение на страницах таких изданий как международный журнал «İşindetayı», турецкие журналы «Anadolu Ajansı», «TRT Haber», «CNN Türk», «Pusula», «Haber» и многие другие.