В Ашхабаде стартовал чемпионат мира по курашу

Сегодня в Ашхабаде стартовал 14-ый чемпионат мира по борьбе кураш, который будет проходить в Олимпийском городке туркменской столицы с 23 по 28 ноября текущего года. Об этом сообщает государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня».

С целью подготовки к чемпионату мира по курашу Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 12 июля 2023 года подписал Постановление, утвердив состав Организационного комитета. Чемпионат по курашу в Ашхабаде станет самым массовым в истории – на него зарегистрировано 490 участников из 53-х страны, в том числе, 243 спортсмена. Количество зарегистрированных участников значительно превышает их число в других прошедших чемпионатах мира по курашу.

В рамках чемпионата будут разыграны 15 комплектов медалей, в том числе, в семи мужских и в восьми женских весовых категориях. Соревнования будут проходить в спортивном комплексе боевых искусств Олимпийского городка в Ашхабаде.