В Ашхабаде открылись фан-зоны для просмотра чемпионата мира по курашу

В связи с началом 14-го чемпионата мира по курашу, который проходит в Олимпийском городке Ашхабада, в столичных торгово-развлекательных центрах открылись фан-зоны. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

Соревнования чемпионата мира можно будет смотреть в ТРЦ «Беркарар» (на 1-ом этаже»), ТРЦ «Ашхабад» (на 2-ом этаже) и в Олимпийском городке. Вход для болельщиков бесплатный. Также для зрителей подготовлена развлекательная программа и конкурсы.

В фан-зоне Олимпийского городка состоялось выступление звезд туркменской эстрады и мастеров искусств. Таким образом, эта фан-зона стала уникальным пространством, объединяющим культуру и спорт.

Торжественная церемония открытия чемпионата состоится 25 ноября, состязания пройдут 27-28 ноября.