Туркменская делегация посетила Грузию с ознакомительным визитом по устойчивой энергетике

Туркменская делегации совершила ознакомительную поездку в Грузию по теме «Устойчивая энергетика на практике: успех Грузии и лучшие практики ЕС». Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Поездка была организована в рамках проекта ЕС «Устойчивые энергетические связи в Центральной Азии». В состав делегации Туркменистана вошли 16 представителей ГК «Туркменэнерго» и НПЦ Государственного энергетического института Туркменистана.

В рамках визита делегаты ознакомились с основами устойчивой энергетики, практическими методами энергоэффективности в зданиях и на предприятиях. Состоялось заседание круглого стола по теме возобновляемых источников энергии и энергоэффективности в странах ЦА. Также туркменская делегация посетила гидро-, ветро- и солнечные электростанции Грузии.