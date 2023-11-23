Туркменистан и Китай обсудили вопросы безопасности

21 ноября состоялось очередное заседание Подкомитета по сотрудничеству в области безопасности Туркмено-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В ходе заседания председательствовали заместитель министра иностранных дел Туркменистана В. Хаджиев и заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй. В рамках встречи стороны обсудили результаты работы, проведенной по итогам предыдущего заседания Подкомитета и предстоящую работу, которую необходимо провести в ближайший период времени по приоритетным направлениям в области безопасности.

По итогам встречи подписан Протокол 9-го заседания Подкомитета по сотрудничеству в области безопасности Туркмено-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.