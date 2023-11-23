Прошел брифинг по случаю 30-летия сотрудничества Туркменистана и ЕС

По случаю 30-летнего юбилея установления сотрудничества между Туркменистаном и Европейским Союзом 22 ноября в офисе представительства ЕС в Ашхабаде состоялась пресс-конференция. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Мероприятие прошло в рамках Дней европейской культуры в Туркменистане. На брифинге выступила заместитель министра иностранных дел страны Мяхри Бяшимова, отметив плодотворность сотрудничества между ЕС и Туркменистаном в торгово-экономической, политико-дипломатической и культурно-гуманитарной сферах.

Было подчеркнуто эффективное взаимодействие, налаженное в рамках межпарламентского диалога. В данном контексте отмечалось особое значение регулярных встреч между представителями туркменского Меджлиса и Европейского парламента.

Стороны также акцентировали внимание, что Туркменистан и ЕС успешно взаимодействуют в формате «Центральная Азия – Европейский Союз».