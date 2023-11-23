Президент Туркменистана принял верительные грамоты Посла Малайзии

22 ноября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Малайзии в Ашхабаде Мохда Сухаими Ахмада Таджуддина. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

В ходе церемонии передачи верительных грамот Чрезвычайный и Полномочный Посол Малайзии подчеркнул, что в стране придают большое значение укреплению взаимовыгодного сотрудничества с Туркменистаном. Сердар Бердымухамедов поздравил дипломата с назначением на ответственную должность и пожелал успехов в осуществлении миссии по укреплению двусторонних взаимоотношений.

Было подчеркнуто, что Малайзия является одним из основных партнеров Туркменистана в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и дальнейшие перспективы туркмено-малайзийских отношений. Были отмечены широкие возможности по развитию сотрудничества в политико-дипломатической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.