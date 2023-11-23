Посол Туркменистана в Узбекистане встретился с Председателем Сената

21 ноября состоялась встреча Посла Туркменистана в Республике Узбекистан Ш. Мередова с Председателем Сената Олий Маджлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В ходе встречи стороны отметили установление конструктивных туркмено-узбекских отношений, основанных на принципах взаимного доверия. Были рассмотрены вопросы сотрудничества в торгово-экономической, политико-дипломатической и культурно-гуманитарной сферах, а также по линии межпарламентского взаимодействия.

Особое внимание в ходе встречи было уделено культурно-гуманитарному сотрудничеству. В данной связи обсуждались детали проведения совместных мероприятий по случаю празднования в 2024 году 300-летия со дня рождения туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги.