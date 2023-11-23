О консультациях между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Республики Гана

23 ноября 2023 года состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Республики Гана. Туркменскую делегацию на заседании возглавил заместитель министра иностранных дел Туркменистана Б.Мятиев, делегация Ганы была представлена под руководством заместителя министра иностранных дел и региональной интеграции Республики Гана Кваку Ампратвум Сарпонга.

В ходе консультаций проанализировано текущее состояние двустороннего сотрудничества. Выражено мнение об активизации партнёрства по приоритетным направлениям в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, представляющим взаимный интерес.

Констатировано успешное сотрудничество между двумя странами в рамках многосторонней дипломатии, прежде всего, в ООН.

Отдельное внимание дипломаты акцентировали на существующих возможностях по расширению связей между Туркменистаном и Ганой в торгово-экономической сфере, в области промышленности и сельском хозяйстве.