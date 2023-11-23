Как и где следить за событиями Чемпионата мира по курашу?

В Ашхабаде завершаются последние приготовления к торжественному открытию Чемпионата мира по курашу. Всё что нужно знать о предстоящем мировом первенстве читайте в нашем материале.

Когда состоится церемония открытия?

Торжественная церемония открытия 14-ого чемпионата мира по борьбе курашсостоится 25 ноября на территории Олимпийского городка Ашхабада. Посетить событие сможет любой желающий. Вход на мероприятие свободный.

Где пройдут соревнования?

Основные соревнования пройдут в Спортивном комплексе боевых искусств Олимпийского городка. Старт 27 ноября.

Где приобрести билеты на соревнования?

Билеты на турниры реализуются в кассах на территории Олимпийского городка. В ТРЦ «Беркарар» (на 1-ом этаже») и ТРЦ «Ашхабад» (на 2-ом этаже). Цена одного билета – 25 манатов.

Как и где следить за соревнованиями?

Если вы не являетесь счастливым обладателем билета на Чемпионат, то за всеми событиями сможете следить в эфире Национального телевидения Туркменистана.

Для удобства болельщиков на официальном сайте Государственного комитета по физической культуре и спорту Туркменистана открыта специальная ссылка KURASH -2023 , где будут освещаться главные события мирового первенства. Так же новостная лента с актуальной информацией будет представлена на сайте Управления Олимпийского городка при хякимлике города Ашхабада.

Кроме того, на цокольном этаже ТРЦ «Беркарар» установлены LED-экраны, рассчитанные для трансляции спортивных событий. Здесь же расположилась оригинальная фотозона для болельщиков и гостей Чемпионата мира по борьбе кураш.

Кто будет представлять сборную Туркменистана?

Состав сборной Туркменистана определился по итогам отборочных соревнований, в которых приняли участие лучшие мастера кураша.

В мужскую сборную Туркменистана вошли: Вепа Овлякулыев (весовая категория до 60 кг), Довлет Хамракулыев (до 66 кг), Шатлык Джуманиязов (до 73 кг), Даянч Омиров (до 81 кг), Санжар Абдырахманов (до 90 кг), Руслан Эсгеров (до 100 кг) и Сапа Сапаев (свыше 100 кг).

В женскую – Айширин Хайдарова (до 48 кг), Айнур Аманова (до 52 кг), Гульшат Аннаева (до 57 кг), Динара Розыкулова (до 63 кг), Мария Лохова (до 70 кг), Сабина Кадырова (до 78 кг), Джахан Мухаммедова (до 87 кг) и Сабина Агаджанова (свыше 87 кг).

Расписание соревнований:

27 ноября соревнования пройдут в весовых категориях:

Мужчины: -90 кг, -100 кг, +100 кг;

Женщины: -48 кг, -52 кг, -57кг, -63 кг, -70 кг.

Предварительный тур – с 10:00 до 13:00.

Полуфинал – с 15:00 до 18:00.

Финал – с 18:00 до 19:30.

28 ноября соревнования продолжатся в весовых категориях:

Мужчины: -60 кг, -66 кг, -73 кг, -81 кг;

Женщины: -78 кг, -87 кг, +87 кг.

Предварительный тур – с 10:00 до 13:00.

Полуфинал – с 15:00 до 18:00.

Финал – с 18:00 до 19:30.