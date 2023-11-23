В Туркменистане рассмотрели вопрос получения статуса УЭО

В Государственной таможенной службе Туркменистана состоялась встреча, в ходе которой было рассмотрено получение статуса уполномоченного экономического оператора. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В ходе встречи предприниматели Туркменистана были ознакомлены с изменениями в таможенном законодательстве страны, в частности, с новой главой Таможенного кодекса «Уполномоченный экономический оператор».

Статус УЭО присваивается юридическому лицу, которое является участником международного движения товаров и признано национальным таможенным органом как соответствующее требованиям Рамочного стандарта безопасности и облегчения мировой торговли или аналогичной системы поставок. УОЭ позволит обеспечить высокий уровень безопасности, охватив всех участников международного товарооборота, от производителя до потребителя.