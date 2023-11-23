В Туркменистане проходит выставка в преддверие Чемпионата мира по борьбе кураш

В гостинице “Спорт” в Олимпийском городке организована выставка, посвященная XIV Чемпионату мира по борьбе кураш, который будет проходить в столице Туркменистана в период с 23 по 28 ноября текущего года. Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета по физкультуре и спорту Туркменистана.

Цель выставки – познакомить гостей Чемпионата мира с материальными и духовными ценностями туркменского народа. На выставке представлена продукция, выпускаемая различными отраслями промышленности для этого масштабного спортивного события. Особенного внимания заслуживают костюмы, в которых будут выступать спортсмены. Уникальный национальный колорит Туркменистана также был в полной мере отражен в костюмах судей, врачей, волонтеров Чемпионата мира.

Также на выставке представлены образцы изделий мастеров, владеющих исконными туркменскими ремеслами, знания о которых передаются из поколения в поколение. Посетители экспозиции смогут также попробовать национальные туркменские блюда.