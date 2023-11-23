В Лондоне открылся форум по инвестиционным возможностям Туркменистана

Вчера в Лондоне начал работу двухдневный инвестиционный форум «Туркменистан – инвестиции и развитие», демонстрирующий инвестиционный и экономический потенциал страны в частном и государственном секторе. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В ходе выступления руководителя Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана Н. Атагулыева потенциальные иностранные инвесторы были ознакомлены с достижениями туркменских предпринимателей. С деятельностью первого банка Туркменистана гостей мероприятия ознакомил заместитель председателя правления Акционерного коммерческого банка «Rysgal» Я. Хоммадов.

В работе форума заявлено участие ряда туркменских компаний строительной, транспортно-логистической, пищевой, птицеводческой и других отраслей.