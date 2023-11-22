Туркменской посол представил страну на заседании круглого стола в Корее

20 ноября в Республике Корея состоялось заседание круглого стола по созданию Форума аналитических центров стран Центральной Азии и Республики Корея, в котором принял участие посол Туркменистана в Корее Б. Дурдыев. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Помимо туркменского дипломата в заседании круглого стола приняли участие представители дипмиссий стран ЦА, аккредитованных в Республике Корея, и эксперты стран ЦА и РК. Выступления были посвящены созданию площадки для обмена мнениями между аналитическими центрами и экспертами Республики Корея и центрально-азиатских стран по актуальным вопросам.

По итогам заседания было принято Совместное заявление о начале работы Форума аналитических центров стран Центральной Азии и Республики Корея. Первый форум в данном формате пройдет уже в следующем году в Республике Корея.