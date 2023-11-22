Туркменский тяжелоатлет завоевал 3 серебряных медали Чемпионата мира

На проходящем в Гвадалахаре юниорском чемпионате мира по тяжелой атлетике туркменский спортсмен завоевал три серебряные медали в рывке, толчке и по сумме двоеборья. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Гайгысыз Тораев, студент 3-го курса Туркменского государственного института физической культуры и спорта стал серебряным медалистом в весовой категории до 81 кг. Оспаривали медали в этой весовой категории 18 спортсменов. Набрав по сумме двух упражнений 335 кг, Гайгысыз отстал от золотого медалиста на 1 кг и опередил бронзового призера на 2 кг. Туркменистан на соревнованиях представлен 6-ю спортсменами, из которых 4 мужчины и 2 женщины. Трем туркменским спортсменам еще предстоит выступить в оставшиеся дни чемпионата.

Завершится чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юниоров 23 ноября.