Туркменистан проведет инвестиционный форум в Лондоне

Вице-премьер по торгово-экономическому комплексу Туркменистана Б. Атдаев в ходе заседания Кабинета Министров страны сообщил, что 22-23 ноября в Лондоне состоится инвестиционный форум, организованный туркменской стороной. Об этом сообщает интернет-издание “Туркменистан: Золотой век”.

Туркменской стороной будет представлена презентация инвестиционного потенциала страны, инвестиционных проектов в области информационных технологий, транспорта и телекоммуникаций.

Кроме того, в рамках форума планируется обсуждение развития сотрудничества в нефтегазовой и химической, банковской и страховой сферах.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов дал заместителю председателя правительства страны Б. Атдаеву соответствующие поручения по организации мероприятия на высшем уровне.